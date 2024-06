Conte emërohet trajner i Napolit

Antonio Conte është zyrtarisht trajneri i ri i Napolit, me teknikun italian që është prezantuar nga klubi i Serisë A. Ai ka firmosur një kontratë deri në vitin 2027, teksa objektivi është që të rikthejë dhe njëherë në majë Napolin.

“Jam shumë krenar që trajneri i ri i Napolit është Antonio Conte. Antonio është një trajner i madh, një lider, me të cilin jam i sigurt se rithemelimi i nevojshëm mund të fillojë pas përfundimit të ciklit që na çoi në fitimin e kampionatit vitin e kaluar. Pas shumë sezonesh në majat e futbollit italian hapet sot një kapitull i ri i rëndësishëm në historinë e Napolit ”, ka deklaruar presidenti Aurelio De Laurentiis.

Nga ana tjetër, tekniku 54-vjeçar u shpreh: “Napoli është një vend me rëndësi globale. Jam i lumtur dhe i emocionuar me idenë për t’u ulur në stolin blu. Sigurisht që mund të premtoj një gjë: do të bëj maksimumin për rritjen e ekipit dhe klubit. Përkushtimi im së bashku me atë të stafit tim, do të jetë total”.

Marketing