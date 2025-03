Duda Balje thotë se ka kushte për ta votuar qeverinë e re

Deputetja, Duda Balje ka deklaruar se deri më tani nuk është telefonuar nga askush për ndonjë marrëveshje të mundshme koalicioni. Ajo në “Debat Plus” deklaroi se partia e saj SDU ka tri çështje me prioritet e cilido, kryeministër që ua plotëson, do e marr votat e tyre.

Në një thirrje direkte ajo tha se njëri nga prioritetet është reforma në arsim por edhe krijimi i komunave boshnjake.

“Niher kam thanë se ka me votu për kryeministrin i cili i plotëson kushtet lidhur me komunitetin boshnjak. Jam duke pritur me certifikim e zgjedhjeve. Nuk jam kontaktuar me asnjë. Është herët.Ka çasje që 20 vite sjanë realizuar, disa prej tyre janë reforma në arsim e krijimi i komunave boshnjake”, tha Balje.