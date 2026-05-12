AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren ka zgjedhur kryesinë e re të degës, pas aprovimit unanim nga Këshilli Drejtues.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i ri, Sejdi Bellanica.
Sipas tij, ekipi i ri përfaqëson përvojën, energjinë dhe përkushtimin për fuqizimin e strukturave të partisë.
Në përbërje të kryesisë së re janë: nënkryetar i parë Agim Muçaj, nënkryetar Agron Telaku, nënkryetare Nazife Kokollari, sekretar i përgjithshëm Dren Kastrati dhe sekretare organizative Tringa Morina.
“Kryesia e re synon forcimin e organizimit të degës, rritjen e afërsisë me qytetarët dhe avancimin e angazhimit politik në shërbim të Prizrenit dhe Kosovës”, shkruan Bellanica./PrizrenPress.com/
