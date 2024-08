Furnizimi me libra shkollor sërish me subvencionim të prindërve

Edhe sivjet nxënësit do të furnizohen me librat shkollor nëpërmjet subvencionimit të prindërve nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Kështu ka bërë të ditur ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, e cila ka njoftuar se për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën vlen shuma prej 80 euro. Ndërkaq nga klasa e gjashtë deri në të nëntën do të subvencionohen deri në 110 euro.

“Aplikimin për subvencionime prindërit mund ta bëjnë që nesër në E-Kosova, të gjithë prindërit që i kanë hapur vitin e kaluar llogaritë tani e kanë më lehtë. Nesër do të lansojmë një video për të treguar procedurat e aplikimit për subvencionim”, ka thënë Nagavci.

Ajo ka bërë të ditur se sivjet janë 218,696 nxënës nga klasa e parë deri në të pestën.

“Vitin e kaluar nga asnjë komunë nuk kemi pranuar shkresë formale me të dhëna që numri i caktuar i nxënësve nuk janë pajisur me tekste. Nëse sivjet ka raste të tilla, pres që komuna apo shkolla të na njoftojë me kohë, në mënyrë që asnjë nxënës mos të mbetet i pa pajisur me tekste. Ne kemi vazhduar me realizim të pagesave deri me 31 maj të këtij viti, për numër të konsideruar të prindërve, të cilët qoftë për shkak të ndryshimit të llogarive apo problemeve tjera teknike, nuk e kanë realizuar këtë të drejtë më herët”, ka qenë përgjigja e Nagavcit për pyetjet e gazetarëve gjatë konferencës, në rast të parregullsive të procesit./RTKlive

Marketing