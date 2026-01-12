Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur pasditen e së shtunës në Prizren, ku dy këmbësorë janë goditur nga një automjet.
Sipas konfirmimit nga Policia e Prizrenit, rreth orës 17:15, në rrugën “Hasan Prishtina”, drejtuesi i një automjeti të tipit kombi, dyshohet se si pasojë e ngasjes së pakujdesshme dhe mos përshtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës, ka goditur dy këmbësorë që po kalonin rrugën.
Si pasojë e aksidentit, një këmbësore 22-vjeçare ka pësuar lëndime të rënda trupore, përfshirë frakturë të gjymtyrës së poshtme, ndërsa këmbësori tjetër, po ashtu 22 vjeç, ka pësuar lëndime të lehta trupore.
Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme, ndërsa hetimet lidhur me rastin janë në vazhdim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren