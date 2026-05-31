Lajme

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

By admin

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka zhvilluar një takim me gratë e lagjes Dardania, në kuadër të aktiviteteve të saj politike.

Sipas njoftimit të LVV-së, në takim mori pjesë ministrja Fitore Pacolli, së bashku me kandidatët e qendrës së Prizrenit.

“Gratë, si shtylla e familjes, të cilave ua ka kthyer dinjitetin qeverisja e Albin Kurtit, po vazhdojnë të qëndrojnë fuqishëm me Lëvizjen. Sot, ministrja Fitore Pacolli, së bashku me kandidatët e qendrës sonë, takoi gratë e lagjes Dardania, të cilat me entuziazëm po e mbështesin vazhdimin e qeverisjes së Lëvizjes”, thuhet në njoftimin e LVV-së në Prizren./PrizrenPress.com/

