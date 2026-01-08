-4.5 C
Prizren
E enjte, 8 Janar, 2026
type here...

Lajme

Krijojmë webfaqe për biznese

By admin

Ne krijojmë webfaqe moderne dhe funksionale për biznese në Kosovë, Gjermani, Zvicër dhe më gjerë, të dizajnuara për të sjellë rezultate reale.

Më shumë klientë potencialë
Renditje më e lartë në Google (SEO)
Dizajn modern & i personalizuar
Në çdo gjuhë që ju nevojitet
Për të gjitha industritë dhe fushat e biznesit

Webfaqja juaj është përshtypja e parë që klientët krijojnë për ju – ne sigurohemi që ajo të jetë profesionale, bindëse dhe efektive.

Na kontaktoni tani:

WhatsApp:
+49 151 43286754
+383 49 308 546

Email: [email protected]
Web: www.inoweb-agentur.de

Previous article
Dardan Berishës i çahet koka nga goditjet e publikut në Prizren
Next article
Fetah Rudi akuzon udhëheqjen e LDK-së në Malishevë: Më bojkotuan dhe më futën thikë pas shpine

Më Shumë

Fokus

Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

Pas reshjeve intensive të shiut gjatë ditës së djeshme dhe sot, ekipet e Komunës së Prizrenit kanë qenë në terren për të vlerësuar nga...
Lajme

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se do të jetë ndryshim të theksuar të kushteve meteroligjike, ulje të temperaturave, reshje bore dhe rrezik nga...

Aksident në Llazicë të Malishevës – një i lënduar nga përplasja mes veturës dhe kamionit

Raportohet për radhë të gjata në Vërmicë, shtetasit e Shqipërisë ua mësyjnë pikave turistike të Kosovës

Gjendja në Semetisht të Suharekës pas vërshimeve

Liria ndahet me Bislimin dhe Elshanin

Shukri Quni reagon për herë të dytë: Po e kërkoj vetëm votën time

Aksidentohet rëndë familja pesëanëtarëshe nga Rahoveci, po ktheheshin në Gjermani

Sot ditëlindja e Anton Çettës

Këta pritet të jenë deputetët e ardhshëm

Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Nga janari i këtij viti, Komuna e Rahovecit jep 600 euro për çdo lindje

Ndërron jetë gazetari dhe shkrimtari Rushit Ramabaja

Keqpërdorimi i Mazrekut dhe Berishës, shkaktuan dëm BKS-së në vlerë prej 1 milion e 43 mijë euro

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne