Prokuroria në Prizren ngre aktakuzë për mashtrim në prokurim publik

Prokuroria Themelore në Prizren, përkatësisht Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me inicialet U.D. dhe personit juridik “M.L.L.C.”, nën dyshimin se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik”, sipas nenit 415 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

 

Sipas aktakuzës, gjatë muajit gusht 2024 në Prizren, i pandehuri U.D., në cilësinë e drejtorit të kompanisë “M.L.L.C.”, gjatë aplikimit në procedurën e prokurimit publik me titull “Sigurimi fizik në objektet e shëndetësisë primare të Komunës së Prizrenit”, në vlerë prej 80,825.60 euro, ka paraqitur dokumentacion të rremë.

Prokuroria pretendon se bëhet fjalë për një faturë në vlerë prej 4,775 euro, e cila është përdorur me qëllim të mashtrimit dhe ndikimit në vendimmarrjen e autoritetit kontraktues gjatë procesit të tenderimit.

Sipas aktakuzës, dokumentacioni i dorëzuar në kuadër të ofertës është verifikuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), e cila ka konstatuar se fatura në fjalë nuk ishte deklaruar në përputhje me legjislacionin tatimor në fuqi.

Për të njëjtat veprime, aktakuzë është ngritur edhe ndaj personit juridik “M.L.L.C.”.

Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës që, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre, të pandehurit të shpallen fajtorë dhe të dënohen sipas ligjit.

Po ashtu, për të pandehurin U.D., prokurori ka propozuar edhe shqiptimin e dënimit plotësues, përkatësisht ndalimin e ushtrimit të funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik.

Osmani nga Prizreni: Shqiptarët fitojnë kur bashkohen dhe humbin kur përçahen
E rëndë në Prizren: Një grua gjendet pa shenja jete në rrugë

Osmani nga Rahoveci: Kosova zgjedh stabilitetin, punën, familjen dhe të ardhmen

Në një tubim të madh të mbajtur me qytetarë në Rahovec, Presidentja e 6-të e Kosovës dhe kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK)...
Tërnava uron qytetarët për festën e Kurban Bajramit, bën thirrje për unitet: Fushata me akuza e urrejtje nuk i shërben të ardhmes

Thirrjet për unitet, dashuri e solidaritet ishin në qendër të mesazhit të myftiut të Kosovës, Naim Tërnava në ligjëratën e mbajtur të mërkurën, gjatë...

Prizren: Arrestohet 62-vjeçari i dënuar me mbi 2 vjet burg për mashtrim

Mallorca vendos çmimin për Muriqin, prizrenasi drejt largimit

Euronews: Si të kaloni 24 orë në Prizren, kryeqytetin kulturor të Kosovës?

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

Takim i ngrohtë i Osmanit me gratë prizrenase në lagjen Kurilla (VIDEO)

61 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1881 gjoba

Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren për Kurban Bajramit

Aksident në autostradën për Prizren, vetura rrokulliset në mes të rrugës

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Operacion shpëtimi në malet e Sharrit, ekipet e ShKShMK-së në terren

Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Fatmir Limaj mobilizon strukturat e NISMA-s në Malishevë

