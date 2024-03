Haradinaj: Absurde të gjykohen çlirimtarët e të lihen të lirë kriminelët

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe në nderim e kujtim të të rënëve në Celinë, Fortesë e Brestoc. Ai ka thënë se është absurde që sot në liri po gjykohen çlirimtarët, e ende nuk ka drejtësi për viktimat e luftës.

“Është absurde që sot në liri po gjykohen çlirimtarët ndërsa ende nuk është vendosur drejtësia mbi shumë masakra të kryera nga shteti fashist serb, në civilë të pambrojtur”, ka thënë Haradinaj.

Kryetari i AAK-së thotë se në këto tri fshatra janë vrarë rreth 200 civilë shqiptarë, gra, fëmijë e të moshuar.

“Fëmijë, gra e pleq të pambrojtur u masakruan pa mëshirë para njëzetepesë vjetësh nga regjimi barbar i Millosheviqit. Sot, në nderim të Dëshmorëve dhe Martirëve të lirisë, bashkë me kryetarin e Rahovecit, Smajl Latifi, bashkëluftëtarë e kolegë, u bashkuam me familjet që i kujtuan me krenari më të dashurit e tyre; 75 të rënët në Celinë, 68 të rënët në Fortesë dhe 54 të rënët në Brestoc…Sakrifica e tyre mbetet përgjithmonë në kujtesën tonë historike”, shkruan Haradinaj n[ Facebook.

