Lajme

Haziz Hodaj kërkon ndaljen e përçarjeve në LDK: Energjia të drejtohet te bashkimi, jo te akuzat

By admin

Kuvendari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Prizren, Haziz Hodaj, ka kërkuar ndaljen e përçarjeve dhe përplasjeve të brendshme në parti.

Ai u ka  bërë thirrje drejtuesve dhe zyrtarëve që të lënë mënjanë akuzat e ndërsjella dhe të punojnë për bashkimin e LDK-së.

Sipas tij, debatet dhe përplasjet e vazhdueshme po dëmtojnë besimin e anëtarësisë dhe mbështetësve të partisë.

“Nuk e keni marrë besimin e anëtarëve dhe mbështetësve të LDK-së për t’u akuzuar, sharë e nënçmuar mes vete”, shkruan Hodaj në Facebook.

Ai vlerëson se përplasjet mes përfaqësuesve të gjeneratave të ndryshme vetëm sa po e thellojnë krizën e brendshme.

“Ka ardhur koha që energjia të mos harxhohet në përçarje, por në bashkim; jo në akuza, por në punë; jo në beteja mes nesh, por në forcimin e LDK-së”.

LDK-ja po përballet me tensione dhe debate të brendshme, pas  zgjedhjeve të 7 qershorit./PrizrenPress.com

Mund të jetë një imazh i derë rrëshqitëse dhe teksti që thotë "GURAZIU Dyer Laminat Kuzhina Dyer Dyertéblinduara t? blinduara +38344349893 +383 44 349 893 +383 49 611 210 I N GURAZIU 1"

Mund të jetë një imazh i qiellgërvishtës dhe teksti

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "????_?? FOLEJA RESIDENCE Vdljesi rehatie Ae nis në hynje dhe perhapet ne sdo cep. www.folejaresidence.com 049115985/0438 049 115 985/043 5985/043888362 888362 888 362?"?

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM REBIDENCE ?? Me SHUME SE BANIM Ne stiljetese +38349456999 +383 49 456 999 www.abiplatinum.com"

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI -HOME BRUNG Nebula Premium Seres BRUNO DC ANVERTEK 5 BRUNO AIR 419€ 12K 12BTu BTU 299€ MONTIMI GRATIS Mundësi blerje me këste 639€ 18K ?T? 449€ R32 heehhy 800€ 24K B?? 579- Smart flen Hiah Winny LowNojse A++ 383 48 328 260 +383 48 433 200 +383 43 661 551 -20°C +53 wifi 5 garancion vite VISA PaguajmeStarCard Paguaj me Star Card der ne këste"

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?Ajount unt ? ?? Parizer ZGJEDHE CILÊN T'DON NUK GABON ?? Shunke ???? Pastnke ?????? PORY ????? ant? MTZN MEDIN NEDINA MFDRA OFTE MEDINA ? PLESKAVICE CHMO MEDINA ??? O ???! llam tra Aada ExtraFilet Extra Fileto MEDINA QEBAP e O NEN MEDINA ?? MUDI AMEY Extra Parizer ExtraFilet Fileto sall MEDINA rizer SPRC lasik Extro?"?

 

Previous article
Hapet në Prizren edicioni i tretë i Panairit Tradicional të Grave Zejtare
Next article
Ardian Krasniqi shpallet kampion i Evropës pasi mposhti Vinko Zadro

Më Shumë

Sport

Drilon Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për sezonin e ri

KF Drini i Bardhë ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me mesfushorin Drilon Krasniqi edhe për sezonin e ardhshëm. Klubi ka vlerësuar lart kontributin e tij,...
Fokus

15-vjeçari në Dragash gjen para në rrugë dhe i dorëzon në polici

Një fëmijë 15-vjeçar ka dorëzuar në Polici një kuletë me të holla që e kishte gjetur derisa po lëvizte në rrugën Dragash-Brod, afër fshatit...

Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

Malisheva përballet sot me Rilski Sportist, pas fitores ndaj Sepsi OSK

Lagjja e Shehut shpallet kampion i turneut tradicional “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Prizreni pret takimin trepalësh të Avokatëve të Popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Haradinaj: Nëse opozita më propozon, do ta shqyrtoja kandidaturën për President

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

Emilja Rexhepi paralajmëron zgjedhje të reja

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Granit Xhaka arrin marrëveshje me Chelsean?

FC Prizreni nis ristrukturim të thellë, fokus i madh te lojtarët vendorë

Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Aksidenti mes 3 veturave, 7 të lënduar në fshatin Rogovë

Lajmet e Fundit