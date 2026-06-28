Marshi i Çlirimit mbledh çiklistët në Dragash

Për nder të Ditës së Çlirimit, Klubi i Çiklizmit Opoja, me mbështetjen e Komunës së Dragashit, organizon sot (e dielë, 28 qershor 2026), Marshin Tradicional të Çlirimit, një ngjarje që bashkon sportin, kujtesën dhe festën.
Në këtë aktivitet do të marrë pjesë edhe Klubi i Çiklizmit Pro Bike Prizren, i cili ka ftuar të gjithë anëtarët dhe dashamirët e çiklizmit që t’i bashkohen kësaj dite sportive dhe përkujtimore.
Nisja e çiklistëve nga Prizreni është paraparë në orën 12:00, ndërsa vendtakimi do të jetë hapësira pranë Hamamit Gazi Mehmed Pasha në Prizren. Pas përfundimit të aktivitetit, pjesëmarrësit do të kthehen së bashku në Prizren, ndërsa distanca totale që do të përshkohet, përfshirë vajtjen, marshin dhe kthimin, do të jetë rreth 70 kilometra.
Sipas organizatorëve, marshi do të zhvillohet në një atmosferë miqësore dhe jo garuese, me një shteg me vështirësi mesatare dhe gjatësi deri në 18 kilometra. Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë, si për individë ashtu edhe për klubet e çiklizmit.
Pjesëmarrja në aktivitet është pa pagesë, ndërsa ushqimi dhe pijet do të sigurohen nga organizatori. Gjithashtu, mbajtja e helmetës është obligative për të gjithë pjesëmarrësit.
Përveç aktivitetit sportiv, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të shijojnë muzikë, ushqime tradicionale, lojëra dhe surpriza të shumta përgjatë rrugëtimit./PrizrenPress.com/
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