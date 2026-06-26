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Prizreni vazhdon shenjëzimin rrugor, ripërtërihet shtegu i biçikletave në qytet

By admin

Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri, ka përcjellë nga afër punimet për shenjëzimin horizontal dhe vertikal, të cilat po realizohen sipas planit në gjithë territorin e Komunës së Prizrenit.

Aktualisht, punimet janë përqendruar në ripërtëritjen e ngjyrës së shtegut të biçikletave në unazën kryesore të qytetit, me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

“Punimet për shenjëzimin horizontal dhe vertikal po realizohen sipas planit në gjithë territorin e Komunës së Prizrenit, ku aktualisht po ripërtërihet ngjyra e shtegut të biçikletave në unazën kryesore të qytetit”, thuhet në njoftim.

Sipas komunës, punimet do të vazhdojnë edhe nëpër fshatra deri në përfshirjen e të gjitha lokacioneve të planifikuara.

“Punimet do të vazhdojnë edhe nëpër fshatra, deri në përfshirjen e të gjitha lokacioneve të planifikuara, për të ofruar infrastrukturë rrugore sa më të sigurt dhe funksionale për të gjithë banorët tanë”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

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