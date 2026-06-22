Kulture

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

By admin

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren njofton të gjithë maturantët dhe kandidatët e interesuar se më 29 qershor 2026 do të shpallet zyrtarisht konkursi për pranimin e studentëve të rinj në programet Bachelor për vitin akademik 2026/2027.

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Procesi i pranimit do të ofrojë mundësi studimi në disa fakultete dhe programe të akredituara.

Kandidatët do të kenë mundësi të zgjedhin ndër programet e mëposhtme:
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Juridik
Fakulteti i Edukimit
Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

” Programet e ofruara janë të akredituara, me staf akademik profesional, si dhe me mundësi mobiliteti ndërkombëtar dhe shkëmbimesh studentore. Gjithashtu, studentëve u ofrohet një mjedis modern për studim dhe zhvillim profesional”, thuhet në njoftim .

Hapja zyrtare e konkursit do të bëhet më 29 qershor 2026, ndërsa të gjitha detajet rreth programeve të studimit, kritereve të aplikimit dhe afateve do të publikohen në faqen zyrtare të universitetit.

uni-prizren.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj priti delegacionin e Iowa Soccer Association nga SHBA-ja

Më Shumë

Sport

Bashkimi para renovimit profesional të hapësirave

Nënkampioni i Kosovës, KB Bashkimi, ka bërë të ditur përmes një njoftimi se ka bërë projektin për renovimin e hapësirave të klubit në “Sezai...
Lajme

Aksident i trefishtë pas mesnate në Prizren

Një aksident trafiku ka ndodhur pas mesnate në Prizren. Nga pamjet shihet se janë pëplasur tri automjete mes vete. Sinjali ka kontaktuar me Policia e Kosovës...

Drejtoria e Bujqësisë në Rahovec vazhdon pastrimin e kanaleve të kullimit, punimet po zhvillohen në Fortesë

Në Prizren promovohet lëvizja e gjelbër, shpërndahen 50 biçikleta për familjet në nevojë

Prizreni pritet t’i ketë tetë deputetë në Kuvendin e Kosovës

Humb jetën punëtori në Prizren, rrëzohet vinçi në punishte

15-vjeçari në Dragash gjen para në rrugë dhe i dorëzon në polici

Deri në 33 gradë sot

Bashkimi investon në kushte moderne, nis renovimi i hapësirave të reja në “Sezai Surroi”

Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe

Në Prizren promovohet monografia për jetën dhe veprën e piktorit Hamdi Bardhi

“Muzat e Vreshtave”, festivali kushtuar poetit Xhevdet Bajraj nis rrugëtimin në Rahovec

Nuk arriti të bëhet deputete, Fahrije Hoti: Kur kombi kërkon, aty do të jem gjithmonë

Më 30 qershor, Totaj mban takimin e parë publik me qytetarët e Prizrenit

24 orë në Kosovë: Dy të vdekur në aksidente, dhjetëra të lënduar

50 aksidente trafiku dhe 2064 gjoba brenda 24 orëve

Lajmet e Fundit