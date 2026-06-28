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Hapet në Prizren edicioni i tretë i Panairit Tradicional të Grave Zejtare

By admin

Oda e Ndërmarrësve dhe Zejtarëve të Prizrenit, në bashkëpunim me HWK Koblenz, ka organizuar për herë të tretë Panairin Tradicional të Grave Zejtare, i cili po mbahet më 28, 29 dhe 30 qershor.

Në ceremoninë e hapjes morën pjesë zëvendëskryeministrja Emilia Redžepi, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ambasadori i Gjermanisë, Jörn Rohde, kryetarë të odave nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, si dhe deputetë, zëvendësministra, drejtorë komunalë dhe mysafirë të shumtë.

Në këtë panair po marrin pjesë 66 gra zejtare nga mbarë Ballkani, të cilat po prezantojnë punimet dhe produktet e tyre në fusha të ndryshme të zejtarisë, duke promovuar traditën, kreativitetin dhe fuqizimin ekonomik të grave.

“Falënderojmë të gjithë pjesëmarrësit, partnerët dhe vizitorët për mbështetjen dhe kontributin e tyre në suksesin e këtij organizimi”, thuhet në njoftimin e Odës së Ndërmarrësve dhe Zejtarëve të Prizrenit./PrizrenPress.com/

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