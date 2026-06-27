Sport

Laura Fazliu në luftë për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026

By admin

Xhudistja kosovare Laura Fazliu ka siguruar mundësinë për të luftuar për medaljen e bronztë në Qingdao Grand Prix 2026, pas një paraqitjeje të mirë në repasazh.

Në ndeshjen e repasazhit, Fazliu triumfoi ndaj italianes Thauany David Capanni Dias nga Italia, duke e mposhtur me Yuko dhe duke siguruar kështu një vend në ndeshjen për medalje.

Për medaljen e bronztë, xhudistja kosovare do të përballet me Yana Makretskaya nga Bjellorusia, në një duel vendimtar për podium.

Fazliu synon të sjellë një tjetër medalje për Kosovën, duke vazhduar traditën e sukseseve të xhudos kosovare në arenën ndërkombëtare./PrizrenPress.com/

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