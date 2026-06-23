Sport

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

By admin

Malisheva ka zyrtarizuar transferimin e futbollistit Keslin Shani, i cili do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ri.

Shani vjen te Malisheva pasi sezonin e kaluar ishte pjesë e Drenicës në Superligën e Kosovës.

“Keslin Shani i bashkohet FC Malishevës! I dalë nga akademia e Lokomotivës së Zagrebit dhe me eksperiencë edhe në Superligën Shqiptare, Shani sezonin e kaluar ishte pjesë e Superligës së Kosovës me skuadrën e Drenicës. Mirë se erdhe, Keslin!”, ka shkruar skuadra malishevase.

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