Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Boksieri shqiptar Amarildo Bakaj ka dhuruar një paraqitje mbresëlënëse në MHP Arena të Ludwigsburgut, duke e mposhtur me nokaut teknik në raundin e dytë boshnjakun Ivan Ivanovi?.
Bakaj dominoi meçin që nga gongu i parë, duke mos i lënë asnjë mundësi kundërshtarit. Presioni i vazhdueshëm dhe goditjet e sakta e detyruan arbitrin ta ndërpriste duelin në raundin e dytë.
Me këtë triumf, Bakaj vazhdon serinë perfekte, duke dëshmuar edhe një herë se është një nga emrat më premtues të boksit shqiptar./PrizrenPress.com/
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