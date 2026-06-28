Sport

Taulant Pireci rikthehet te FC Prizreni

By admin

FC Prizreni ka zyrtarizuar rikthimin e futbollistit prizrenas Taulant Pireci, i cili sërish i bashkohet familjes bardhë e kaltër si pjesë e projektit të ri të klubit me fokus te lojtarët vendorë.

Pireci, i njohur për shpirtin luftarak dhe angazhimin në fushë, rikthehet në një moment të rëndësishëm për klubin, i cili po kalon në një fazë riorganizimi dhe ndërtimi të skuadrës mbi bazën e futbollistëve nga qyteti.

Në njoftimin e klubit theksohet se ky rikthim është pjesë e vizionit për një ekip më të fortë dhe më të lidhur me identitetin lokal.

“Synimi ynë është t’i rikthejmë sa më shumë lojtarët prizrenas në klub dhe t’i kombinojmë ata me talentet e rinj të qytetit”, thuhet në njoftim.

FC Prizreni synon që me këtë qasje të krijojë një skuadër me frymë bashkimi, disiplinë dhe përkushtim ndaj fanellës, duke ndërtuar një bazë të qëndrueshme për të ardhmen./PrizrenPress.com/

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