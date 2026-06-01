Sport

Festivali i MiniBasketbollit grumbullon mbi 100 fëmijë

By admin

Për nder të 1 Qershorit – Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) organizoi Festivalin e MiniBasketbollit, ku morën pjesë klube nga e gjithë Kosova. 

Mbi 100 fëmijë u bënë pjesë e këtij aktiviteti të veçantë, duke zhvilluar ndeshje, duke krijuar miqësi të reja dhe duke kaluar momente të paharrueshme së bashku.

Për rreth 3 orë, vajzat dhe djemtë patën mundësinë të luajnë, të argëtohen dhe të ëndërrojnë për një të ardhme në basketbollin e Kosovës.

Ky festival zhvillohet në kuadër të projektit të FIBA-s, i mbështetur nga FIBA Foundation – Basketball for Good, me synimin për të promovuar sportin dhe vlerat pozitive te fëmijët.

MiniBasketbolli është pjesë e Planit Strategjik të FBK-së për masivizimin e basketbollit dhe zhvillimin e gjeneratave të reja, që përbëjnë të ardhmen e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Recep Morina emërohet drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik të Mamushës
Next article
LDK vazhdon sot me tubime elektorale në Rahovec, Prizren dhe Dragash

Më Shumë

Lajme

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Islam Thaçi, invalid i luftës, ka folur për Masakrën e Tusuzit në 27-vjetorin e shënimit të saj. Në një intervistë për gazetarin korrespodent të “Ora...
Opinione

Pse nuk po funksionon klubi i futbollit “Liria”?

Kam qenë fëmijë i KF Lirisë për gati dhjetë vite. Jam rritur në shkallët dhe në fushën e Stadiumit “Përparim Thaçi”, aty ku për...

Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

PDK në Prizren nis fushatën me homazhe te Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Dhjetë lidhje të paautorizuara zbulohen në rrjetin e ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Kultivoheshin në arë me patate, policia zbulon 100 bimë kanabisi në Rahovec

Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

Tërheqja e 17 milionë eurove po dëmton shërbimet shëndetësore në Prizren

Goditet nga vetura një person në Prizren, dërgohet me lëndime të rënda në QKUK

Edicioni i katërt i “Prizren Rock & Blues Festival”, spektakolar dhe energjik si asnjëherë më parë

Takohen Limaj dhe Hamza: NISMA do ta mbështesë PDK-në në zgjedhjet e 7 qershorit

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Lajmet e Fundit