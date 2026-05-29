Sport

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

By admin

Pak ditë pasi “The Athletic” e ka vlerësuar si transferimin më të mirë të Premierligë për edicionin 2025/26, Granit Xhakës i është dhënë çmim edhe nga “BBC”-ja.

Mediumi i madh anglez e ka vlerësuar kapitenin e Sunderlandit si transferimin më të mirë të sezonit në elitën angleze. “Rezultati pas votave të analistëve tonë është se Granit Xhaka e ka fituar çmimin e ‘BBC’-së si transferimi më i mirë i sezonit në Premier League”, ka shkruar “BBC”-ja.

Për Xhakën vlerësimet nga njohësit e futbollit ishin të gjitha pozitve. 33-vjeçari, që është edhe kapiten i Zvicrës, ka siguruar Ligën e Evropës me Sunderlandin.

Ai është transferuar te Sunderlandi në verën e vitit të kaluar dhe menjëherë është bërë kapiten i skuadrës.

Xhaka ka shënuar një gol dhe gjashtë asistime dhe shumë paraqitje të mëdha. Në vlerësimin e tij morën pjesë 96 analistë të futbollit në “BBC”, ndërsa ishin 27 kategori të ndryshme për çmimet që janë dhënë në Premierligën, Premiershipin e Skocisë, Superligën të futbollistët dhe Ligën e futbollit anglez.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mallorca vendos çmimin për Muriqin, prizrenasi drejt largimit

Më Shumë

Fokus

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Në kuadër të “Oldtimer Fest Prizren 2026”, Komuna e Dragashit në bashkëpunim me Oldtimer Club Prizren organizon “Festën e Automjeteve Historike” në qendër të...
Sport

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Grupi i tifozëve të Lirisë, “Arpagjik’t”, ka përkujtuar ish-futbollistin e klubit dhe dëshmorin e UÇK-së, Përparim Thaqi, në përvjetorin e rënies së tij heroike. Në...

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

Valmir Kakruki te Bashkimi

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Aksident mes dy veturave në Rugovë të Hasit, dy të lënduar

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, dyshohet se shtiu me armë gjatë një ahengu

Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

“Nga fusha e blertë në vijën e frontit…” – Munishi nderon ish-futbollistin e Lirisë, Përparim Thaçi

Shuhet Birçe Hasko, ikona e kinemasë shqiptare!

Kanoset me thikë polici në Suharekë, arrestohet një person

Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

Lajmet e Fundit