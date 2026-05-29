FokusSport

Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

By admin

Liria nuk ka arritur të sigurojë rikthimin në elitën e futbollit kosovar, pasi u eliminua në ndeshjen e playoffit nga Dinamo.

Skuadra e drejtuar nga Ismet Munishi u mposht me rezultat 2:0 nga Dinamo e Ferizajt në përballjen e zhvilluar në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, raporton PrizrenPress.

Pas një pjese të parë pa gola, Dinamo kaloi në epërsi në minutën e 61-të përmes Daniel Tetes, ndërsa Ardian Shaljani vulosi fitoren me golin e dytë në minutën e 80-të.

Me këtë humbje, Liria mbetet edhe për një sezon në Ligën e Parë, duke mos arritur objektivin e rikthimit në Superliga e Kosovës.

Në anën tjetër, Dinamo e Ferizajt siguroi kualifikimin në finalen e barazhit, ku do të përballet me skuadrën që e mbyll sezonin në pozitën e tetë të Superligës për një vend në elitën e futbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dinamo mposht Lirinë, siguron finalen e barazhit për Superligë
Next article
Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

Më Shumë

Fokus

Breshër dhe erëra të forta në Prizren, publikohen pamje nga Korisha

Reshjet e shiut në Prizren janë shoqëruar sot me breshër dhe erëra të forta. Në Korishë është raportuar breshër, sipas pamjeve të publikuara nga...
Lajme

Donacion humanitar në Suharekë: Dhurohen 20 mijë kg miell për familjet në nevojë

Një donacion humanitar prej 20 mijë kilogramësh miell është dhuruar për familjet në nevojë në Suharekë. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës...

Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Ekzekutohen shtesat prej 500 eurosh për lehonat

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Kurti zhvilloi vizita dhe takime në Prizren

Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

Atmaxhë/ Dredhëza, kulturë fitimprurëse që po avancon fermerët kosovarë

Policia në Prizren sekuestron dy armë zjarri

Iu vra babai në Masakrën e Tusuzit, Islam Thaçi rrëfen tmerrin pas 27 vjetësh

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Lajmet e Fundit