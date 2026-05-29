Liria dështon në playoff, mbetet edhe një sezon jashtë Superligës

Liria nuk ka arritur të sigurojë rikthimin në elitën e futbollit kosovar, pasi u eliminua në ndeshjen e playoffit nga Dinamo.
Skuadra e drejtuar nga Ismet Munishi u mposht me rezultat 2:0 nga Dinamo e Ferizajt në përballjen e zhvilluar në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, raporton PrizrenPress.
Pas një pjese të parë pa gola, Dinamo kaloi në epërsi në minutën e 61-të përmes Daniel Tetes, ndërsa Ardian Shaljani vulosi fitoren me golin e dytë në minutën e 80-të.
Me këtë humbje, Liria mbetet edhe për një sezon në Ligën e Parë, duke mos arritur objektivin e rikthimit në Superliga e Kosovës.
Në anën tjetër, Dinamo e Ferizajt siguroi kualifikimin në finalen e barazhit, ku do të përballet me skuadrën që e mbyll sezonin në pozitën e tetë të Superligës për një vend në elitën e futbollit kosovar./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren