Dardan Berishës i çahet koka nga goditjet e publikut në Prizren

By admin

Basketbollisti i Pejës, Dardan Berisha është goditur nga tifozët në Prizren.

Klubi i Pejës ka dal me njoftim duke treguar se Berishës i është qarë koka nga goditje.

Ndeshja mes Bashkimit dhe Pejës, e vlefshme për Kupën e Kosovës, është ndërprerë pas këtij incidenti.

