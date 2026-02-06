Kryeministri i parë i Palestinës ishte shqiptar

Një fakt historik pak i njohur për publikun e gjerë është se kryeministri i parë i një qeverie palestineze ishte Ahmed Hilmi Pasha, një figurë politike me rrënjë nga administrata osmane dhe me rol kyç në ngjarjet e vitit 1948.
Ahmed Hilmi Abd al-Baqi Pasha u emërua më 22 shtator 1948 si kryeministër i Qeverisë së Përgjithshme të Palestinës, e njohur edhe si All-Palestine Government, e formuar në Rripin e Gazës pas shpërthimit të luftës arabo-izraelite dhe shpalljes së shtetit të Izraelit.
Kjo qeveri u krijua me mbështetjen e Ligës Arabe dhe kishte për synim të përfaqësonte politikisht palestinezët në një periudhë tejet të trazuar historike. Megjithëse autoriteti i saj ishte i kufizuar dhe nuk u njoh ndërkombëtarisht si shtet i pavarur, ajo shënon përpjekjen e parë formale për vetëqeverisje palestineze.
Ahmed Hilmi Pasha ishte më parë administrator i lartë osman, përfshirë edhe postin e guvernatorit të Jerusalemit, një pozitë me rëndësi të veçantë në Perandorinë Osmane. Pas rënies së Perandorisë, ai mbeti aktiv në jetën politike arabe dhe palestineze.
Ai ndërroi jetë në vitin 1963 dhe u varros në Jerusalem, duke mbetur një figurë simbolike në historinë politike të Palestinës, edhe pse emri i tij shpesh anashkalohet në debatet moderne.