Mëngjesi pa pritje të gjata në pikat kufitare të vendit

Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar, pritjet deri në 10 minuta janë regjistruar në pikën kufitare në Merdarë, ndërsa në pikat e tjera kufitare ato variojnë nga 3 deri në 5 minuta.

Përditësimi i fundit është bërë sot në orën 07:11.

Fokus

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në fshatin Bresanë vazhduan edhe gjatë fundjavës, në kuadër të angazhimeve të Komunës së Dragashit për përmirësimin...
Lajme

15 shkyçje në Prizren e 10 në Suharekë për mospagesë të ujit

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A në  Prizren ka zhvilluar sot, më 24 dhjetor 2025, një aksion për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë kryer pagesat...

Tentohet të digjet një restorant në Prizren, policia në kërkim të dyshuarve

Kuvendi i të Rinjve i Prizrenit shënon 9-vjetorin e themelimit

Prizreni e mbyll vitin me shumë vizitorë,gastronomia e pëlqyer nga të huajt

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit furnizon Njësinë e Dializës me 45 karrige moderne

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Arrestohet një polic në Vërmicë, dyshohet se me ryshfet e lejoi një qytetar serb të hyjë në Kosovë

KBF Bashkimi, klubi më i mirë i vitit

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

