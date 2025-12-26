4.4 C
Prizren
Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

Një person në Prizren ka raportuar se i është zhdukur djali i tij.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, viktima është zhdukur nga 23 dhjetori.
“Rr. Besim Shala, Prizren 23.12.2025 – NN. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se djali i tij viktima mashkull kosovar ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij. Rasti nën hetime”, njofton Policia. 

