Lajme

Ministria e Mbrojtjes mbajti takim në Prizren për rekrutimin në FSK

By admin

Ministria e Mbrojtjes ka organizuar në Prizren një takim informues për të rinjtë në kuadër të fushatës për rekrutimin e ushtarëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK).

Sipas njoftimit, takimi u realizua në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit dhe me pjesëmarrjen e të rinjve nga komunitete të ndryshme.

Zëvendësministri Enis Kervan dhe delegacioni i tij u pritën nga kryetari i komunës, Shaqir Totaj, i cili vlerësoi këtë iniciativë dhe shprehu gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejmë.

“Me këtë rast, Zëvendësministri Kervan, në fjalimin e tij, theksoi se Prizreni ka qenë gjithmonë një vend ku të rinjtë kanë treguar përkushtim, guxim dhe vullnet për t’i shërbyer vendit të tyre”, thuhet në njoftim.

Ai nënvizoi se FSK është një institucion profesional në zhvillim, duke përmendur investimet e bëra ndër vite, dhe i ftoi të rinjtë që t’i bashkohen me disiplinë dhe përkushtim për të kontribuar në sigurinë e vendit.

Ai gjithashtu theksoi se zhvillimi i FSK-së është pjesë e rrugës drejt integrimit euroatlantik dhe synimit për anëtarësim në NATO.

Në takim mori pjesë edhe zëvendësdrejtoresha e Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT), Hannah Grout, e cila nënvizoi rëndësinë e zhvillimit sipas standardeve ndërkombëtare.

Më Shumë

Lajme

Përleshje në Xerxë të Rahovecit, arma bie nga brezi gjatë rrahjes – përfundon e fshehur në një veturë

Një incident i pazakontë është regjistruar në fshatin Xerxë të Rahovecit, ku një përleshje fizike mes disa personave ka përfunduar me sekuestrimin e një...
Sport

Fundjava e ‘nxehtë’ në Superligë, vëmendja në Suharekë

Xhiro e 24-të e Superligës se Kosovës na jep një javë me emocione ku sytë do të jenë te derbi kryesor i javës, Ballkani...

Rahoveci 029 mposht Sigal Prishtinën, Ylli triumfon në Gjakovë

Urimi i Xheladinit për Fitër Bajram: Paqe dhe harmoni në familjet tuaja

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Tradita e Bajramit në Prizren, flet Valon Ibrahimi

24 aksidente me të lënduar dhe mbi 2000 tiketa të shqiptuara dje në Kosovë

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

Vajza sulmohet nga babai dhe motra në Rahovec

Arrestohet një person në Prizren, i gjenden marihuanë, kokainë dhe një thikë

Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

Ballkani shkëlqen ndaj Dritës, rikthehet në krye të tabelës

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

