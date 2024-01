Sot do të mbajë mot kryesisht i vranët në pjesën e parë të ditës, me reshje lokale bore gjatë orëve të mëngjesit, ndërsa pasdite priten vranësira të pjesshme, të cilat më të pakta do të jenë në Rrafshin e Kosovës.

Temperaturat pësojnë ulje, me minimalet që do të lëvizin prej -2 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 2 deri në 4 gradë Celsius.