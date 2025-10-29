11.6 C
Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës

Gjatë kontrolleve të rregullta në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët e Doganës së Kosovës kanë zbuluar një sasi të konsiderueshme produktesh farmaceutike të pa deklaruara.

Mallrat, që përfshijnë fillerë për botoks, janë gjetur të fshehura në një çantë shpine brenda një automjeti të transportit të udhëtarëve, pavarësisht deklaratës së shoferit se nuk kishte asgjë për të deklaruar.

“Gjatë kontrolleve të rregullta në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë kanë ndaluar për kontroll një automjet të transportit të udhëtarëve, ku pavarësisht deklaratës së shoferit se nuk posedonte mallra për deklarim, gjatë kontrollit të detajuar është zbuluar një çantë shpine e mbushur me produkte farmaceutike, më saktësisht fillerë për botoks, për të cilat pala nuk posedonte faturë apo dokumentacion përkatës.

Mallrat në fjalë janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave të mëtejshme, ndërsa ndaj palës është inicuar procedurë për kundërvajtje, në përputhje me legjislacionin në fuqi”, thuhet në njoftim.

Dogana e Kosovës mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e kontrabandës, me qëllim të mbrojtjes së tregut vendor dhe shëndetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. /Telegrafi/

