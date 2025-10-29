11.6 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

By admin

Suada Hallaqi ka dhënë dorëheqje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, pas koalicionit që kjo e fundit bëri në Lëvizjen Vetëvendosje.

Hallaqi, me anë të një reagimi ka thënë se vendimi për koalicion nga ana e kryetarit të degës, Besnik Krasniqit, u bë pa pëlqimin dhe vullnetin e anëtarëve të tjerë të AAK’së në këtë komunë.

Pos tjerash, ajo ka thënë se qëndron prapa AAK’së që refuzon bashkëpunimin me VV’në.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371

Mund të jetë një imazh i autokombajnë dhe teksti që thotë "BICred?t APLIKO ONLINE: WWW.BICREDIT-KS.COM AJ ? RRIT FITIMIN MAKINERI Me TE MIRA, FITIM Me LARTE!"

Postimi i plotë:

Të dashur familjar, miq dhe ju të nderuar qytetarë të Komunës së Prizrenit.Qytetar të respektuar të Komunës së Prizrenit, shumë të respektuar përkrahës të mi në zgjedhjet e lokale, ju falendëroj shumë për përkrahjen dhe ju jam mirënjohës gjatë tanë jetës!
Unë që nga sot nuk do të jam pjesë e grupit dhe kryesise të asambleistëve të AAK-së! Dhe japi doreheqje nga pozita e nenkryetares se AAK ne Prizren.Arsyeja është mos bashkëpunimi dhe kordinimi i përbashket në komunën tonë, barrikadimi i një grupi të interesit! Dështimet e AAK ne Prizren kane vetëm nje adresë dhe emër dhe ajo është kryetari i tanishëm Besnik Krasniqi, dhe skandali i tij i fundit. Kryetari ka pasur obligim që të mban mbledhje me kryesin e AAK në Prizren, dhe te merr mendimin dhe pëlqimin nga kryesia e AAK ne Prizren, ne lidhje me koalicionin e partis se VV, pa pëlqimin dhe pa vullnetin e AAK ne Prizren, dhe qytetarëve, ka nënshkruar marrëveshje kundërligjore të bashkëpunimit me VV ne Prizren. Po vet kryetari Besnik Krasniqi nuk e ka respektuar asnjë rregullore të partise te qendrës se AAK ne Prishtine, duke vendosur sipas interesit të tij personale.

Unë jam angazhuar për një Aleancë që nuk shitet për poste, por që qëndron mbi parime. Një Aleancë që refuzon bashkëpunimin me Vetëvendosjes.Tani, kur shoh koalicione të njëpasnjëshme me ata që kanë shkatëruar besimin dhe shpresën tonë, ndihem thellësisht i zhgënjyer. Vullneti i qytetarëve te Prizrenit ka humbur besimin, kërkesa ime e fundit për ish-kryetarin e AAK ne Prizren është “Besnik jep dorëheqje” kryetari Besnik Krasniqi si bartës i listës ne AAK i ka marrë votat në emër të asambleistëve dhe në emrin tim, sespse ai kur nuk ka pasur mundësi qe të e arrin votat që i ka marrë ne emër të qytetarëve. Nga dita e sotit ai nuk përfaqëson asnjë qytetarë dhe asnjë autorizim nuk e ka nga partia Qendrore e AAK në Prishtinë.

Unë ju premtoj që do të jam zë edhe më i fuqishëm në realizimin e interesave të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit!Me shumë respekt dhe dashamirësi i juaji.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndalohet sasi e fillerëve në pikën kufitare të Vërmicës
Next article
Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Më Shumë

Kulture

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

Prend BUZHALA Këtë vit Zymi përkujton disa jubile të mëdhenj, si 400-vjetorin e lindjes së Pjetër Bogdanit, ndër figurat qendrore të kulturës e historisë kombëtare....
Lajme

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Kështu ndahen mandatet në Kuvendin e Prizrenit

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Arpagjik’t të ndaluar për grafitin “UÇK” në Mal të Zi, Bashkimi kërkon lirimin e tyre

Ndeshja Drini i Bardhë – Deçani ndërpritet për shkak të motit të keq

Nait Hasani: Kurti më premtoi se do t’i vizitojë krerët e UÇK-së, nuk e realizoi

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Fatmir Limaj takon ekipin e NISMA-s në Prizren: Fokus në idetë e reja

Festivali i Këngës në RTK pritet të jetë mbresëlënës, sipas Hundozit

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne