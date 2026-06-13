Prizreni prezanton potencialin ekonomik para bizneseve të diasporës në Zvicër

Drejtori i Administratës në Komunën e Prizrenit, Bexhat Bytyqi, po qëndron në Zvicër, ku po merr pjesë në Konferencën Ekonomike B2B në Lucern, të organizuar nga Rrjeti Global i Bizneseve Shqiptare.
Gjatë vizitës, ai ka marrë pjesë edhe në takimin e bizneseve të diasporës dhe atyre nga Kosova, të mbajtur në Konsullata e Kosovës në Cyrih, me përkrahjen e Caritasi Zviceran.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, në këto takime është promovuar potenciali ekonomik i qytetit dhe janë prezantuar mundësitë që ofron Prizreni për investime dhe partneritete të reja.
“Bizneseve të diasporës u është bërë thirrje që të investojnë në Komunën e Prizrenit, duke shfrytëzuar potencialin dhe mundësitë që ofron qyteti ynë për zhvillim ekonomik dhe partneritete të reja”, thuhet në njoftim.
Komuna e Prizrenit vlerëson se bashkëpunimi me diasporën mbetet një ndër faktorët e rëndësishëm për nxitjen e investimeve dhe zhvillimin ekonomik lokal./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
https://prizrenpress.com/428407-2j/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren