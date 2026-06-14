Mjeku për sulmin me thikë ndaj 27-vjeçarit në Prizren: Nuk mundëm ta shpëtonim, kishte lëndime në gjoks

Një 27 vjeçar e ka humbur jetën sot si pasojë e plagëve të marra nga një mjet i mprehtë pas përleshjes që ka ndodhur sot mes dy familjeve në fshatin Kobaj të Prizrenit.
Po ashtu për shkak të përleshjes lëndime serioze ka marrë edhe babai i tij, i moshës 57 vjeçare.
Lidhur me rastin është deklaruar edhe mjeku kujdestar në Emergjencën e Prizrenit, Kujtim Kryeziu.
“Në kohën aktuale kur ka ndodhur kemi pasur disa raste dhe të tjera të kombinuara, mirëpo ky i mund thuajse të gjitha. Rreth orës 12:00 erdhi pacienti së bashku me prindin, me një person më të moshuar. Pacienti i ndjerë kishte lëndim fatal në regjionin e gjoksit, me siguri e prekur zemra ka qenë, i pamundur ka qenë reanimimi i mëtutjeshëm dhe është konstatuar vdekja e pacientit”, ka thënë mjeku.
Derisa, për 57 vjeçarin, tha se gjendja e tij aktualisht është stabile.
“Ndërsa pacienti tjetër më i moshuar rreth moshës 57 vjeçare, ka qenë po ashtu me lëndim në regjonin e gjoksit në anën e majtë, por nuk është prekur zemra. është pranuar për trajtim të mëtutjeshëm në repartin e Kirurgjisë dhe ende aty është dhe mjekohet. Një pacient është i shtrirë. Gjendja e tij për momentin është stabile, pas intervenimit të kirurgut”, shtoi ai.
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