Prizren, mbahet takimi i Forumit Koordinues mes Komunës dhe shoqërisë civile

Është mbajtur sot takimi i radhës tre-mujor i Forumit Koordinues ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe Komunës së Prizrenit, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, gjatë takimit u shqyrtuan aktivitetet e realizuara sipas Planit të Punës për periudhën janar–maj 2026, si dhe u diskutuan aktivitetet e planifikuara për muajt në vijim.
Po ashtu, në fokus të diskutimeve ishin shpërndarja e subvencioneve në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, themelimi i Këshillave Rinore Komunale dhe përgatitjet për draft-buxhetin komunal për vitin 2027.
Sipas komunës, forumi vazhdon të shërbejë si një mekanizëm i rëndësishëm bashkëpunimi dhe dialogu ndërmjet institucioneve komunale dhe shoqërisë civile, në funksion të zhvillimit të komunitetit./PrizrenPress.com/
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