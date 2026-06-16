FokusSport

Bashkimi investon në kushte moderne, nis renovimi i hapësirave të reja në “Sezai Surroi”

By admin

KB Bashkimi ka njoftuar nisjen e projektit për renovimin e hapësirave të reja në Qendrën Sportive “Sezai Surroi”, të cilat do të jenë në shërbim të lojtarëve, stafit teknik dhe administratës së klubit. Sipas njoftimit, projekti pritet të përfundojë para fillimit të sezonit 2026/27.

Investimi përfshin ndërtimin e zhveshtoreve moderne për ekipin, sallës së konferencave, dhomës së fizioterapisë, hapësirës për rikuperim, palestrës së fitnesit, zyrave administrative, si dhe dusheve, tualeteve dhe depove.

Klubi ka bërë të ditur se projekti po financohet me mjete personale të anëtarëve të kryesisë, jashtë buxhetit të KB Bashkimit.

“Ky projekt po realizohet me mjete personale të anëtarëve të kryesisë së klubit, jashtë buxhetit të KB Bashkimit, me qëllimin e vetëm që klubi ynë të ketë kushte moderne pune dhe zhvillimi, të denja për traditën dhe ambiciet që ka klubi Bashkimi si një projekt afatgjatë”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

Sipas drejtuesve të klubit, hapësirat e reja do të krijojnë një ambient më profesional për ekipin dhe stafin, duke e afruar Bashkimin me standardet e organizatave sportive evropiane.

“Këto hapësira do të krijojnë një ambient profesional për lojtarët dhe stafin, duke e afruar klubin tonë me standardet që aplikohen në organizatat serioze sportive evropiane”, theksohet në njoftim.

Bashkimi ka shprehur mirënjohje për institucionet lokale që kanë mbështetur realizimin e projektit, duke falënderuar drejtorin e Qendrës Sportive “Sezai Surroi”, Edon Godeni, Drejtorinë e Sportit në Prizren, drejtoreshën Ajlin Shishko Hajdari, si dhe kryetarin e Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj.

“KB Bashkimi ka qenë gjithmonë më shumë se një klub. Është krenaria e qytetit tonë dhe ne do të vazhdojmë të investojmë për ta ngritur atë në nivelin që e meriton”, thuhet në fund të njoftimit./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi sqaron marrëveshjen me Adrio Bailey
Next article
Komuna e Prizrenit u bën thirrje qytetarëve të paguajnë këstin e parë të tatimit në pronë deri më 30 qershor

Më Shumë

Fokus

Shpërthim në Prizren: Bombë në shtëpinë e avokatit

Një shpërtim ka tronditur një lagje të qytetit të Prizrenit. Ngjarja ndodhi pas mesnatës, ku cak ishte shtëpia e avokatit Betim Kadolli, ku persona të...
Kulture

Kori i Fëmijëve “Siparantum Kids” mbajti koncert në Prizren

Kori i Fëmijëve “Siparantum Kids” ka mbajtur një koncert në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren, duke sjellë para publikut një program artistik me vepra...

Arrestohet edhe nëna e dy të rinjve që dyshohen për vrasjen e 27-vjeçarit në Kobajë të Prizrenit

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

17-vjeçari nga Malisheva humb jetën duke punuar në Ulqin

Rahoveci ndan Medaljen e Lirisë në Ditën e Çlirimit

Edhe lypës, edhe zotni

Me seancë solemne nis shënimi i 27-vjetorit të çlirimit të Prizrenit

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

Suharekë, vazhdon shkyçja për konsumatorët me dy ose më shumë fatura të papaguara

Nisin punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale Arllat–Malishevë

Mbahet konsultimi publik për Planin e Trashëgimisë Kulturore 2026–2029 në Rahovec

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

Mimoza Ahmeti fiton Ferma Vip 3

UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

Lajmet e Fundit