Nëse Fury tërhiqet sërish nga lufta me Usyk, do të merrte një vendim që do ta dridh botën e boksit

Oleksandr Usyk do të marrë pjesë në një luftë të caktuar më 18 maj edhe nëse Tyson Fury tërhiqet përsëri, kanë konfirmuar kampi i boksierit ukrainas.

Promovuesi i ukrainasit, Alex Krassyuk, ka sugjeruar se medalisti i pamposhtur olimpik, Filip Hrgovic, mund të futet në vend të ‘Gypsy King’ nëse planet për një luftë të padiskutueshme titulli shtyhen për herë të tretë.

Fury dhe Usyk fillimisht duhej të shkonin ballë për ballë më 23 dhjetor, por fitorja e papritur e turbullt e britanikut ndaj yllit të UFC, Francis Ngannou, në fund të tetorit e bëri atë të zhvendoset në shkurt. Me afrimin e meçit të riorganizuar, Fury pësoi një prerje të keqe në vetull në sparring javën e kaluar që kërkoi 11 qepje dhe një periudhë të zgjatur rikuperimi.

Turki Alalshikh zbulon sekretin për shtyrjen e duelit mes Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk

Tashmë është caktuar një datë e tretë, me rripat e peshave të rënda të Usykut, WBA, WBO dhe IBF, si dhe titulli WBC i Furyt, janë në tryezë më 18 maj. Promovusi i Usyk është i bindur se një luftë do të zhvillohet pavarësisht nëse Gypsy King shfaqet, me Hrgovic si sfiduesin e mundshëm.

“Në rast se ai (Fury) tërhiqet nga lufta, një zëvendësim duhet të parashikohet paraprakisht”, shpjegoi Krassyuk. “Në rast se, për ndonjë arsye, ai do të ketë një ‘prerje në thembër’ apo ndonjë gjë tjetër, një përballje do të zhvillohet në çdo rrethanë”, përfundoi ai.

Kampi i Usykut luajti me idenë e tërheqjes së Hrgovicit për të zëvendësuar Furyn dhe për të vazhduar me datën e ndeshjes së këtij muaji, por 37-vjeçari në vend të kësaj do të kthehet në shtëpi për të parë vajzën e tij të porsalindur, të rigrupohet dhe të kthehet në maj. /Telegrafi/