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Përleshje në mes dy familjeve në Kobaj të Prizrenit, vritet një 27 vjeçar

By admin

Një 27 vjeçar ka mbetur i vrarë në fshatin Kobaj të Prizrenit, pas një përleshje që është raportuar në mes të dy familjeve.

Sipas Policisë, familjet janë kushërinjë në mes vete, ndërsa 27 vjeçari dyshohet se ka vdekur pas lëndimeve të marra nga një thikë.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/1568738594770290

“Personat e dyshuar, si dhe familjarët e viktimës, janë shoqëruar në Stacionin Policor në Prizren.Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë përkatëse policore, si dhe eprorët nga Stacioni Policor Prizren dhe Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren. Policia ka ndërmarrë masa sigurie me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë së personave të përfshirë” – ka bërë të ditur për KALLXO.com zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

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