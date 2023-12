Një mandat i katërt i Ceferin në UEFA ‘përçan’ federatat anëtare

Këtë javë filluan të qarkullonin thashethemet se UEFA ishte afër eliminimit të afatit kohor 12-vjeçar për rolet e qeverisjes, si ai i presidentit. Një mundësi e cila megjithatë nuk ka marrë konsensus unanim me disa Federata të cilat kanë ngritur dyshime, duke krijuar një përçarje brenda Federatës Evropiane të Futbollit.

Presidenti aktual Aleksander Ceferin mban pozitën e numrit “1” në organet më të larta të futbollit evropian që nga viti 2016 dhe e mori mandatin e tretë prillin e kaluar. Kjo do të përfundojë në vitin 2027 dhe për atë vit pritet, sipas rregullave aktuale, që ai të largohet përfundimisht nga UEFA pas anëtarësimit pas dorëheqjes së Michel Platini.

Propozimi për të eliminuar kufizimin me tre mandate, ose në çdo rast për ta zgjeruar më tej, erdhi në një mbledhje të Komitetit Ekzekutiv përpara shortit për Kampionatin Evropian javën e kaluar. Ky propozim, sipas disa përfaqësuesve të federatave kombëtare, do të përfaqësonte një rikthim antidemokratik në të kaluarën, të cilin vetë Ceferin është përpjekur ta shmangë vitet e fundit, edhe me rregulla që pengojnë interesat personale.

Ishte ish-presidenti i Federatës Sllovene të Futbollit ai që vendosi një kufi prej tre mandatesh për të gjitha emërimet në ekzekutiv, si pjesë e reformave të gjera.

Siç raporton gazeta angleze “The Independent”, Razvan Burleanu, presidenti i Federatës Rumune të Futbollit, është identifikuar si kandidati më i mirë për të pasuar Ceferin-in në 2027.

Burleanu dalëngadalë po fiton më shumë mbështetje, duke përfituar edhe nga pakënaqësia e disa përfaqësuesve të federatave kombëtare, pas zgjedhjes së Ceferin për të tentuar të modifikojë statutin e UEFA-s. Burleanu u zgjodh në Këshillin e FIFA-s në prill 2021.

Një lëvizje e ngjashme u miratua nga FIFA me Gianni Infantino-n, i cili e pa mandatin e tij të parë të paplotë për faktin se ai mori frenat e trupit më të lartë të futbollit botëror pas epokës së Blatter. Ai u zgjodh në vitin 2016 dhe qëndroi në detyrë deri në vitin 2019, kur u rizgjodh për herë të dytë dhe gjithashtu në vitin 2023 iu dha një mandat i tretë deri në vitin 2027. Tre vitet që përfaqësonin fundin e mandatit të Blatter nuk u konsideruan në numërimin e Presidentit Infantino, i cili tani mund të zgjasë rolin e tij si president i FIFA-s edhe për një mandat.

Ceferin shpreson të përsërisë, edhe pse jo në formë, por në thelb, të njëjtën situatë dhe të ratifikojë gjithçka në Kongresin e UEFA-s në shkurt në Paris, ku do të votohet propozimi. Që përditësimi të jetë i vlefshëm, do të nevojitet një shumicë prej të paktën 28 ??përfaqësuesish nga 55 vende anëtare.

Ceferin, pasi ka parë që profili i tij të rritet në mënyrë dramatike pas çështjes së Super League, ka ngjallur te federatat e tjera dyshimin se klubeve të mëdha u janë garantuar më shumë fuqi për të shmangur një tjetër ofensivë të këtyre të fundit për një dalje të re nga sistemi UEFA.

Për më tepër, ka pasur edhe kritika të brendshme që janë përqendruar në vizionin e tij të dobët të përgjithshëm, si dhe mungesën e strategjisë apo largpamësisë për çështjet kryesore të futbollit modern, të tilla si ndarja kohore ose hyrja përçarëse në skenë e Ligës Pro Saudite dhe pronarët e saj multimiliarderë. https://albanianpost.com