Pandeli Majko shpallet ‘Qytetar Nderi’ i Rahovecit

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko, në seancën solmene ka thënë se detyra e tij ishte të mos tradhtonte vetën, kombin dhe Kosovën. Majko ka thënë se kontributi i tij nuk krahasohet me ushtarët e UÇK-së që dhanë gjënë më të shtrenjtë, jetën.

“Nuk mendoj se ato që i kam bërë mund të krahasohen me ato që kanë bërë ushtarët e UÇK-së që kanë dhënë gjënë më të shtrenjtë që është jeta. Detyra e kryeministrit ishte mos të tradhtonte vetën, kombin dhe Kosovën. Ishte një gjest simbolik pasi isha dhe jam i bindur se ShBA, Britania e Madhe dhe NATO nuk na lënë, as nuk do të na lënë sepse me luftën e Kosovës ka qenë jo vetëm fitore”, ka deklaruar Majko.

Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj ka thënë se nën drejtimin e Majkos mijëra shqiptarë nga Kosova u strehuan në Shqipëri. Malaj,ka deklaruar se Mjako ka pasur një rol kyç në intervenimin e NATO-s në Kosovë.

Edhe ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka falënderuar Majkon për kontributin e tij gjatë luftës. Haradinaj ka thënë se Majko ka nderuar popullin e Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme.