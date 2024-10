Prokurori kërkoi ndërprerjen e seancës ndaj ish-drejtorit të Urbanizmit në Prizren, Nijazi Kryeziu

Në seancën e së hënës në Gjykatën Themelore në Prizren në rastin ku Nijazi Kryeziu akuzohet se në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit në Komunën e Prizrenit ka keqpërdorur detyrën zyrtare, prokurori Mejdi Sefa ka kërkuar ndërprerjen e seancës me arsyetimin që të verifikohet besueshmëria e dosjeve të lëshuara nga Komuna e Prizrenit.

Prokurori kërkoi të ndërprehet seanca që të bëhet verifikimi i besueshmërisë së urdhërpagesës në shumën prej 1 mijë e 200 euro, nënshkrimet e personave dhe arsyet se pse datat nuk janë në përputhshmëri me urdhër-obligimin për pagesë që e kishin në shkresat e lëndës që nga fillimi, raporton “Betimi për Drejtësi“.

“Dikush ka dashur që t’i harmonizojë dhe t’i përshtatë vendimet që ka lëshuar kryetari i Komunës së Prizrenit me datën 12 tetor 2015, e që konsideroj se nuk është në përputhshmëri me urdhër-obligimin që e kemi të njëjtë, e që rezulton me datë 16 prill 2015, dhe urdhër-obligimi për pagesë që daton më 12 tetor 2015”, tha prokurori Sefa.

Kurse, mbrojtësi i të akuzuarit Kryeziu, avokati Kujtim Kërveshi ka theksuar se në dosjet që i posedojnë në këtë seancë, shihet qartazi që urdhër-obligimi për kërkesë është i nënshkruar nga katër zyrtarë dhë është i muajit tetor 2015.

Ai shtoi se nuk mund të përmbushej një detyrim vetëm me kërkesën e të akuzuarit Kryeziu pa kaluar në mekanizmin e Kuvendit Komunal dhe Thesarit më vonë.

Gjithashtu, Kërveshi shtoi se Kryeziu është duke u akuzuar për tejkalimin e kompetencave, duke keqpërdorur pasurinë publike dhe se një gjë e tillë nuk është e mundur. Tha se ai nuk ka mundur që të ekzekutojë pagesa.

Në anën tjetër, i akuzuari Kryeziu mbështeti fjalët e avokatit Kërveshi dhe theksoi se duhet të shpjegohet fakti që janë dy dokumente të Departamentit të Thesarit dhe se ai i datës 16 prill 2015 është vetëm kërkesa për ta dërguar në Departamentin e Thesarit për ekzekutim.

Prokurori Sefa propozoi që të ftohet edhe një herë eksperti financiar, Agim Sheqiri, që të deklarohet në lidhje me dy urdhër-obligimet për pagesë në Departamentin e Thesarit.

Por, këtë propozim e kundërshtoi avokati Kërveshi me arsyetimin se nuk mund të dëgjohet një ekspert duke dhënë mendim të cilin nuk e ka të shkruar.

Këveshi propozoi të dëgjohen dëshmitarët-zyrtarët: Bashkim Lubovci, Ilir Baldedaj, Shpresa Vula, Shukran Zogaj dhe Afërdita Mormorina.

E këtë propozim e kundërshtoi prokurori Sefa me arsyetimin se janë zyrtarë të financave të komunës të cilët kanë qenë në zbatimin e ligjit dhe urdhrave që vijnë nga drejtoritë. Sa i përket Ilir Baldedajt, tha se i njëjti ka qenë i dënuar nga Gjykata për këtë çështje të njëjtë penale.

Ndërkohë, trupi gjykus i udhëhequr nga kryetarja Raima Elezi, ka refuzuar propozimin për dëgjimin e ekspertit financiar, Agim Sheqiri, kurse ka aprovuar propozimin për dëgjimin e dëshmitarëve të lartpërmendur.

Ndryshe, në senacën e 5 dhjetorit 2019,prokuroi Sefa ka deklaruar se është i gatshëm që të bëjë precizimin e aktakuzës për shumat e theksuara si në ekspertizën financiare, ashtu që: Në dispozitivin, pas shifrës 7 mijë e 200 euro duhet të figurojë “pagesa për TV Opinionin është bërë me datë 16 prrill 2015 në shumën prej 1 mijë e 200 euro”.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prizren të akuzuarin Kryeziu më 21 shtator 2021 e ka liruar nga akuza për korrupsion, mirëpo Gjykata e Apelit e ka kthyer rastin në rigjykim.

Në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren të ngritur më 2 gusht 2019, i pandehuri Nijazi Kryeziu akuzohet për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Sipas aktakuzës, Nijazi Kryeziu, akuzohet se gjatë periudhës kohore janar – dhjetor 2015, në cilësinë e drejtorit të Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në Komunën e Prizrenit, nuk i ka përmbushur detyrat apo autoritetin zyrtar, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat tjerë juridik, TV Opinion.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari Kryeziu, duke mos e përmbushur detyrën e përcaktuar me ligj, pa ndonjë procedurë të tenderimit në kundërshtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike, si dhe Rregulloren e Thesarit, kishte lidhur kontratë për emetimin e spoteve reklamuese për nevojat e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor të Komunës Prizrenit.

Sipas aktakuzës, Kryeziu, gjatë periudhës kohore 1 janar 2015 e deri më 31 dhjetor 2015, kishte lidhur kontratë me TV Opinionin, në vlerë prej 600 euro në muaj, dhe se për 12 muaj ka paguar 1 mijë e 200 euro.

Me këtë, akuzohet se ka kryer veprën penale “Keqpërdorim i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par.1 lidhur me par.2 nënpar.2.2 të Kodit Penal. /BetimipërDrejtësi