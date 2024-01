Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka mbajtur mbledhjen e radhës të rregullt javore me drejtorët e drejtorive komunale, me të cilët ka diskutuar një varg çështjesh të angazhimeve ditore, planeve të mëtejme në secilin sektor të komunës, raport për punën javore, si dhe sfidat me të cilat janë ballafaquar.

Komuna e Rahovecit ka njoftuar se këto takime kanë për qëllim bashkëpunimin dhe ndërveprimin ndërmjet drejtorive, duke ndihmuar në koordinimin e përpjekjeve për t’u avancuar më tutje.