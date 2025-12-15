-0.4 C
Prizren
E martë, 16 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

By admin

Kandidati i AAK?së për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vizituar sot Prizrenin, ku është pritur nga qytetarët në një atmosferë që, siç u tha, e karakterizon këtë qytet historik: dinjitet, kulturë dhe mikpritje.

Gjatë qëndrimit në Prizren, Haradinaj dhe ekipi i Aleancës prezantuan kandidatët për deputetë dhe ndanë me qytetarët vizionin e tyre politik për vendin.

Në adresimin e tij, Haradinaj theksoi se Prizreni mbetet një prej pikave më të rëndësishme të mbështetjes së Aleancës.

Mesazhi i tij për qytetarët ishte i qartë dhe mobilizues:
“Aleanca krah Prizrenit! Aleanca krah teje!”

 

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
83 vjet nga vdekja e Faik Konicës
Next article
Bashkimi mposht Trepçën në Mitrovicë

Më Shumë

Sport

Fisnik Rugova, MVP i javës

ProCredit Superliga po vazhdon të dhurojë sfida shumë interesante, ku nuk ka favoritë dhe dallimi mes skuadrave është shumë i vogël, ku vendi i...
Fokus

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Një person është gjetur pa shenja jete ditën e djeshme në një lokal në Prizren. Sipas raportit 24-orësh, ekipi i urgjencës ka dalë menjëherë në...

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Konfirmohen dy të vdekur në aksidentin e autostradës “Ibrahim Rugova”

Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

Biletat për super derbin Bashkimi–Trepça dalin nesër në shitje

Dhëndri që vrau dy vëllezërit e gruas në Malishevë mbetet në paraburgim edhe për dy muaj

Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Vdes një grua në aksidentin mes veturës e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Ylli shkëlqen në Gjakovë

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne