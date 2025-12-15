-0.4 C
Bashkimi mposht Trepçën në Mitrovicë

By admin

Bashkimi triumfon ndaj Trepçës në ndeshjen e xhiros së dhjetë të Superligës së Femrave, me rezultat 48:70 (15:20, 9:21, 12:19, 12:10), raporton PrizrenPress.

Bashkimi shënon fitore në “Minatori” me rezultat 70:48, në një ndeshje ku prizrenaset dominuan lojën nga fillimi e deri në fundin e ndeshjes.

Te Trepça, më e dalluara ishte Isabella Mauricio me 21 pikë, 5 kërcime dhe 1 asistim, ndërsa për Bashkimin u veçua Thaniya Marks me 20 pikë dhe 10 kërcime./PrizrenPress.com/

