Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

Kandidatja për deputete nga radhët e koalicionit LVV–Guxo, Albena Reshitaj, ka vlerësuar se zgjedhjet e 28 dhjetorit dëshmuan një nivel të lartë të pjekurisë politike dhe qytetare në Kosovë.
Reshitaj ka theksuar se vitet e fundit ka vërejtur një ndryshim të dukshëm në qasjen e qytetarëve ndaj politikës.
“Unë viteve të fundit e shoh një pjekuri politike dhe qytetare shumë të më të theksuar se vitet e kaluara. Kjo më ka jep shpresë që gjërat do të vijnë në vendin e duhur për një kohë shumë të shpejtë sesa është analizuar dhe menduar në të kaluarën”, deklaroi ajo në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.
Ajo ka përgëzuar gjithashtu partitë opozitare dhe liderët e tyre për pranimin e rezultatit zgjedhor, duke theksuar se Kosova edhe një herë dëshmoi se është shembull i demokracisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.
Sipas Reshitajt, këto zgjedhje sollën një “votë ndëshkuese” ndaj mënyrës së veprimit të partive opozitare dhe grupeve të interesit brenda tyre.
“E kam thënë se në këto zgjedhje do të ketë një votë ndëshkuese për qasjen dhe mënyrën e të vepruarit të partive opozitare, prandaj edhe ka qenë një votë ndëshkuese ndaj grupeve të interesit brenda partive politike, të cilat i kanë dëmtuar dhe shkatërruar partitë politike opozitare. Kam parë kësaj here reflektim politik dhe largim të një mjegulle me të cilën kanë qenë të mbërthyera partitë opozitare. Mendoj se do të iu bëj mirë nëse hapave në vazhdim nuk do të bëjnë gabime të tilla, që mund të ju kushtojnë më shumë”
Nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, Albena Reshitaj ka arritur të sigurojë 25,082 vota, duke u renditur në mesin e 30 kandidatëve më të votuar.
Ndërkohë, subjekti politik tashmë ka arritur të sigurojë 433,882 vota, rezultat preliminar, pasi që numërimi i votave me postë ende nuk është përfunduar. /teve1.info/
