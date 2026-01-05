11.9 C
Prizren
Aksident mes tri veturash në Rahovec

By admin

Një aksident trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në qendër të Rahovecit.

Në pamjet e publikuara shihet se janë aksidentuar tri automjete.

Nuk dihet për të lënduar, ndërkaq Klankosova.tv është në pritje të një përgjigjeje nga Policia.

Komuna e Dragashit prezanton investitorë nga Pakistani për bashkëpunim në bujqësi
Reshitaj: Zgjedhjet dëshmuan pjekuri politike, qytetarët i dhanë votë ndëshkuese opozitës

