Shoqata “Esnaf” lehtëson pjesëmarrjen e bizneseve vendore në disa panaire në Turqi

Shoqata e biznesmenëve dhe zejtarëve “Esnaf” në Prizren vazhdon traditën e dërgimit të bizneseve vendore në panaire të ndryshme jashtë vendit, me qëllim të fuqizimit të tyre për gjetjen e tregjeve të reja.

Kryetari i shoqatës “Esnaf”, Varis Xhejlani ka bërë të ditur se në dy muajt e ardhshëm do të lehtësohet pjesëmarrja e anëtarëve të shoqatës në gjashtë panaire të ndryshme që organizohen në qytetet e mëdha të Turqisë.

“Për bizneset tona pjesëmarrja në panaire rajonale dhe ndërkombëtare është me interes, me qëllim të krijimit të kontakteve me pjesëmarrës të shteteve të ndryshme”, ka thënë ai.