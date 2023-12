Suarez: Kam folur me Messin, Inter Miami është një mundësi

Sulmuesi veteran është një lojtarë i lirë, pasi ka ndërprerë kontratën me skuadrën braziliane, Gremio.

Suarez i ka thënë Teledoce kur u pyet nëse do t’i bashkohet Messit në Shtetet e Bashkuara:

“Mund të thuhen shumë gjëra, shumë ekipe u emëruan dhe ne duhet të jetojmë me këtë. Do të flas me avokatin tim për të parë se cilat janë mundësitë. Nuk doja të dija asgjë derisa të mbaronte Brasileirao. Inter Miami mund të jetë një mundësi. Unë kam lojtarin më të mirë në botë dhe një mik të madh me të cilin kemi folur gjithmonë për gjërat në të ardhmen, por unë ende duhet të pushoj dhe më pas të marr një vendim”, tha ai.

Suarez shënoi 29 gola për Gremio në 54 paraqitje.