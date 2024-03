Takim i hapur me qytetarët dhe shoqërinë civile: Organizimi dhe punët e Gjykatës Themelore në Prizren

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, në bashkëpunim me organizatën CLARD, dhe partneritet me IKD-në, më datën 18 mars 2024 (e hënë ), do të organizojnë takim të hapur me qytetarët dhe shoqërinë civile.

Në këtë takim do të diskutohet , rreth organizimit, punës dhe aktiviteteve të gjykatës.

“Takimi do të mbahet nga ora 11:00 deri në 12:00 në sallën nr. 1 në Gjykatën Themelore në Prizren”, njofton gjykata .