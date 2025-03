Thirrja e fundit për turneun Alley Oop në Prizren – Regjistrohu deri më 5 mars

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) ka bërë thirrjen e fundit për regjistrim në turneun e tretë të Alley Oop 3×3, i cili do të mbahet më 9 mars në Prizren.

Afati i fundit për regjistrim është 5 mars, dhe të interesuarit mund të paraqiten duke kontaktuar në [email protected].

Në këtë turne do të marrin pjesë deri në 10 skuadra nga Prizreni, me nga 4 lojtarë secila. Megjithatë, basketbollistët që luajnë në ProCredit Superligën e Kosovës nuk do të lejohen të marrin pjesë.

Skuadra fituese do të shpërblehet me 300 euro./PrizrenPress.com/