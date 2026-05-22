Sport

Samadrexha fiton finalen e tretë, kthehet në garë për titull

By admin

Samadrexha e ka fituar finalen e tretë të plejofit dhe është kthyer në garë për titull të kampionit në Superligën e Kosovës në hendboll në konkurrencë të femrave.

Të enjten mbrëma në arenën “Afrim Bunjaku” në Samadrexhë, skuadra vendase e mposhti Shqiponjën e Gjakovës me rezultat 29:23.

Rezultati tani është 2:1 në të mirë të Shqiponjës, të cilës i duhet edhe një fitore për t’u shpallur kampione. Ndeshja e katërt luhet në fundjavë në Gjakovë.

Samadrexha ishte shumicën e kohës në epërsi. Mysafiret barazuan disa herë në pjesën e parë, por pa kaluar në epërsi. 14:11 ishte rezultati pas pjesës së parë.

Në të dytën epërsia e skuadrës samadrexhase u rrit edhe më shumë, ndonëse mysafiret nuk u dorëzuan duke e bërë sfidën interesante.

Vitoria Oliveira ishte më efikasja te Samadrexha me 11 gola. Shtatë i realizoi Arona Krasniqi. Kurse te Shqiponja, Alma Nivokazi i kishte tetë gola. Pesë i shënoi Ana Carolini Gonçalves./PrizrenPress.com/

Opinione

Paradoksi i autenticitetit në epokën e konformitetit Eurovision-ist

Nga Robert Aliaj Ka diçka të çuditshme në faktin që një konkurs që shpall veten si kremtim i diversitetit kulturor, prodhon çdo vit një lloj...
Sport

Kosova garon në turneun e YDF-së

Kosova me grupmoshën U14 në të dyja konkurrencat, ka marrë pjesë në turneun e FIBA YDF-së. Turneu është mbajtur nga 13 deri më 17 maj...

Rriten shtesat për lehonat, nga ky muaj secila nënë lehonë do të përfitojë 500 euro në muaj

Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

I thyhet xhami dhe i vihet zjarri, digjet një lokal në Prizren

Ku është Ukshin Hoti? – Tubim përkujtimor në Krushë të Madhe

Ukshin Hoti, 27 vjet pa gjurmë – Një emër që vazhdon të mbetet simbol i rezistencës dhe misterit

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Hasani flet për deklaratën e Totajt: Ishte mendim personal, kandidimi im u vendos sipas rregullave të partisë

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Arpagjik’t me mesazh pas finales: Shihemi sezonin tjetër me një Bashkim edhe më të fortë

Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

