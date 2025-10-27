13.1 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se mbrëmë vonë dhe që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet komunale janë në terren për t’u ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga përmbytjet pas reshjeve të dendura të shiut.

“Së bashku me ekipet komunale jemi të angazhuar në çdo zonë të prekur, ndërsa situata po monitorohet vazhdimisht për ta garantuar sigurinë e qytetarëve”, ka deklaruar Totaj.

Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që rastet urgjente t’i raportojnë në numrat:
? 112 – Qendra Operative Emergjente
? 192 – Policia
? 193 – Zjarrfikësit

“Faleminderit për durimin dhe bashkëpunimin tuaj,” ka shtuar kryetari Totaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet
Next article
Për çka dyshohet se mori ryshfet prokurori Shala, publikohet biseda

Më Shumë

Fokus

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshjeve të dendura dhe prurjeve të mëdha të ujit, është shkaktuar turbullim...
Lajme

Arrestohet një person në Dragash pasi ushtroi dhunë fizike ndaj vëllait

Një person është arrestuar në Dragash, pasi i njëjti kishte ushtruar dhunë fizike ndaj vëllait të tij. Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1151855210347371 Policia e Kosovës në raportin 24 orësh...

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Rruga “Marin Barleti” në Prizren po rijetësohet me karakter historik

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Barazim dramatik në Suharekë, Ballkani dhe Gjilani ndajnë pikët. Malisheva kthehet te fitorja

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

Puna nuk ndalet, Smajl Latifi vazhdon punën për ndërtimin e rrugës Rahovec – Xërxë me katër korsi (video)

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Partia Guxo i jep mbështetje Artan Abrashit për balotazhin në Prizren

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

Zymi ndërmjet kujtesës dhe përjetësisë: Nga Gjeçovi te Bogdani

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne