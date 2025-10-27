Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se mbrëmë vonë dhe që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet komunale janë në terren për t’u ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga përmbytjet pas reshjeve të dendura të shiut.
“Së bashku me ekipet komunale jemi të angazhuar në çdo zonë të prekur, ndërsa situata po monitorohet vazhdimisht për ta garantuar sigurinë e qytetarëve”, ka deklaruar Totaj.
Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që rastet urgjente t’i raportojnë në numrat:
? 112 – Qendra Operative Emergjente
? 192 – Policia
? 193 – Zjarrfikësit
“Faleminderit për durimin dhe bashkëpunimin tuaj,” ka shtuar kryetari Totaj.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren