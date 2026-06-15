Siguri

Arrestohet 27-vjeçari i dyshuar për vjedhje të rëndë në Suharekë

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “vjedhje e rëndë”, pas një operacioni hetimor disa ditor në Suharekë.

Sipas njoftimit të policisë, ngjarja kishte ndodhur më 11 qershor 2026, rreth orës 02:20, në hyrje të një marketi në rrugën “Brigada 123” në Suharekë.

Ankuesi kishte raportuar se ishte sulmuar nga dy persona të panjohur, ku njëri e kishte kapur për krahu, ndërsa tjetri i kishte marrë nga xhepi shumën prej 200 eurosh. Pas incidentit, të dy të dyshuarit ishin larguar me vrap nga vendi i ngjarjes.

Rasti fillimisht ishte iniciuar si “grabitje”, ndërsa hetuesit e Stacionit Policor në Suharekë kanë zhvilluar veprime intensive për identifikimin e autorëve.

Më 15 qershor, policia arriti të identifikojë, lokalizojë dhe arrestojë të dyshuarin R.K., 27 vjeç, nga fshati Tërne i Suharekës. Ai është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës.

Policia ka bërë të ditur se pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive të mbledhura, prokurori i rastit vendosi që vepra penale të rikualifikohet nga “grabitje” në “vjedhje e rëndë”. Me urdhër të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Përkujtohet në Prizren aktori i madh Bekim Fehmiu
Next article
UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

Më Shumë

Fokus

Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Prizren drejt përfundimit

Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut, një prej objekteve me vlera të veçanta në Qendrën Historike të Prizrenit, po shkon drejt përfundimit. Lajmin e ka...
Opinione

Lidhja e Prizrenit dhe detyrimi ndaj brezave që vijnë

Nga Shaqir Totaj Sot, në këtë qytet që historia e zgjodhi për të folur në emër të kombit shqiptar, përkujtojmë 148-vjetorin e Lidhjes Shqiptare të...

Zyrtare: Arian Azemi firmos për dy vite me Bashkimin

Sulmi me kallashnikov ndaj autobusit në Malishevë, Prokuroria ndalon për 48 orë një person për tentim-vrasje

Mjeku për sulmin me thikë ndaj 27-vjeçarit në Prizren: Nuk mundëm ta shpëtonim, kishte lëndime në gjoks

UEFA e gjobit me 200 mijë euro Ballkanin

17-vjeçari nga Malisheva humb jetën duke punuar në Ulqin

Totaj priti veteranët dhe invalidët e UÇK-së: Kontributi i tyre mbetet themel i lirisë sonë

1 muaj paraburgim ndaj të miturit të dyshuar për vrasjen e 27-vjeçarit në Kobaj të Prizrenit

Përkujtohet në Prizren aktori i madh Bekim Fehmiu

Ra nga pema e qershisë, vdes 33-vjeçari në Suharekë

Totaj përgëzon LV-në për rezultatin në zgjedhje: Është koha t’i ulim tensionet elektorale

Aksidenti me fatalitet në autostradën “Ibrahim Rugova”, policia jep detajet

EC Ma Ndryshe shpreh shqetësime për gjetjet e auditorit në Komunën e Prizrenit

Arrest shtëpiak për anëtarin e KQZ-së në Prizren, dyshohet se fshehu gjashtë fletëvotime

16 vjet pa ikonën e kinematografisë, Bekim Fehmiu

Lajmet e Fundit